В подмосковной газовой котельной прогремел взрыв

В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает "Радио 1". В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же уцелело. Причина произошедшего устанавливается.
В одноэтажной газовой котельной в городе Фрязино на северо-востоке Московской области прогремел взрыв, передает "Радио 1". В результате ЧП никто не пострадал. Сам котел оказался поврежден, здание же уцелело. Причина произошедшего устанавливается.
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