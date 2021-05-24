Школьник из Тюмени ранил себя топором

В больницу с собственного дачного участка под Тюменью был доставлен семилетний мальчик, передает URA.Ru. У ребенка диагностировали рубленую рану в районе лопатки с повреждением мышц и сухожилий. Оказалось, что травму мальчик случайно нанес себе сам – слишком широко замахнулся топором. Первую помощь еще до прибытия скорой ему оказала бабушка. Специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести.