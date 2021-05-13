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Регионы

Под Москвой поймали обманувших бизнесмена на 19 миллионов мошенников

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Двое мужчин предложили предпринимателю свою помощь. Всего за 19 миллионов рулей они пообещали ему оказать свое содействие при регистрации права собственности на несколько жилых помещений в Москве.

На самом деле никакого влияния на этот процесс мошенники оказать не смогли. Это, судя по всему, заподозрил и сам бизнесмен. Как бы то ни было, в банке при передаче денег злоумышленников задержала полиция, передает "Радио 1". Потенциальная жертва заблаговременно обратилась в правоохранительные органы.

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Автор: 13 мая 2021, 20:18 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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