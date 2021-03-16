Под Тамбовом после взрыва телевизора погибли 5 человек

В Тамбовской области произошла трагедия. В прессе пишут, что в одной из квартир в жилом доме взорвался телевизор, что привело к смерти пяти человек.
По информации "Царьграда", ЧП произошло ночью, но тела погибших нашли лишь на следующий день. В материалах дела, которые стали известны журналистам, указано, что после взрыва начался пожар. Находившиеся в квартире люди отравились угарным газом. В тот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения. что могло помешать гражданам спастись.
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