Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин

В подмосковном городе Щелково перед судом предстанут дворник и мастер муниципального бюджетного учреждения, передает сайт "Подмосковье сегодня". По версии обвинения, они виновны в падении на женщину дерева.
Сами работы производились осенью 2020 года. Тогда двое мужчин занимались опилкой дерева. В какой-то момент у них застряла пила, а попытки извлечь ее привели к падению самого ствола. По касательной оно задело прохожую. Помощь пострадавшей оказали на месте. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, передано в суд.
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