Под Екатеринбургом летучая мышь залетела в квартиру семейной пары

В Екатеринбургской области во время Хэллоуина произошел курьезный случай. По информации прессы, в квартиру жителей Краснолесья залетела летучая мышь.
Супруги признались, что были напуганы появлением незваного гостя. Они не понимают, как мышь могла попасть в помещение, поскольку все окна были закрыты, сообщает телеканал "360".
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