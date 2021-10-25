В Нижнем Тагиле нашли закопанные скелеты 14 человек

На ужасающую находку наткнулись в Нижнем Тагиле. По информации прессы, в местном лесу нашли закопанные скелеты 14 человек.
По предварительным данным, останки могли находиться там с девяностых годов. Организована проверка, сообщает URA.ru.
На ужасающую находку наткнулись в Нижнем Тагиле. По информации прессы, в местном лесу нашли закопанные скелеты 14 человек.
По предварительным данным, останки могли находиться там с девяностых годов. Организована проверка, сообщает URA.ru.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!