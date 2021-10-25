В Приморье 4 ребенка оказались заперты в квартире

Серьезный инцидент произошел в Приморском красе. По данным СМИ, четверо маленьких детей оказались запертыми в квартире.
По данным телеканала "360", это случилось в поселке Осиновка. Малыши провели в изоляции от внешнего мира несколько дней. Полицейским удалось вызволить детей. С пострадавшими работают врачи.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!