В Сочи из-за сбоя на канатной дороге эвакуировали более сотни туристов

В Сочи зафиксирован инцидент. Сообщается, что в Красной Поляне люди столкнулись с временными неудобствами на канатной дороге.
Из-за сложившейся ситуации в срочном порядке эвакуировали 170 человек. Обошлось без пострадавших, передает "Общественная служба новостей".
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