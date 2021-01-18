Под Тюменью при пожаре погибли двое детей

В Тюменской области случилось ЧП. По данным СМИ, в одной из квартир в жилом доме произошло возгорание.
В результате пожара погибли двое маленьких детей. Обстоятельства случившегося выясняются передает "Ura.ru".
В Тюменской области случилось ЧП. По данным СМИ, в одной из квартир в жилом доме произошло возгорание.
В результате пожара погибли двое маленьких детей. Обстоятельства случившегося выясняются передает "Ura.ru".
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