Последствия наводнения на Кубани сняли на видео

Сразу несколько городов на Кубани – Новороссийск, Геленджик и Анапа – оказались во власти стихии. Из-за наводнений первые этажи и подвалы многих зданий оказались под водой, передает Пятый канал. Передвигаться по дорогам на машинах оказалось крайне сложно, а в некоторых случаях и полностью невозможно. Последствия ЧП очевидцы сняли на видео.
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