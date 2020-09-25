В Новосибирске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Новосибирске водитель иномарки сбил пешехода. Пострадавшего спасти не удалось, он скончался.
Известно, что гражданин пересекал проезжую часть не по переходу. По данным телеканала "360", личность погибшего устанавливается.
В Новосибирске водитель иномарки сбил пешехода. Пострадавшего спасти не удалось, он скончался.
Известно, что гражданин пересекал проезжую часть не по переходу. По данным телеканала "360", личность погибшего устанавливается.
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