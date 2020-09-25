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В Новосибирске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

прочитано 96 раз

В Новосибирске водитель иномарки сбил пешехода. Пострадавшего спасти не удалось, он скончался.

Известно, что гражданин пересекал проезжую часть не по переходу. По данным телеканала "360", личность погибшего устанавливается.

Автор: 25 сентября 2020, 18:57 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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