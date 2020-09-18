Есть жертвы: в Ульяновской области разбился самолет

Утром 18 сентября возле населенного пункта Красное Сюндюково в Ульяновской области совершил жесткую посадку легкий одномоторный самолет "Синтал", передает телеканал "360". В результате крушения погиб один человек – пилот воздушного судна. На место для проведения проверки выехали представители всех необходимых служб. Известно, что с органами Организации воздушного движения вылет никто не согласовывал.
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