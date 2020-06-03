Пьяные жители Кузбасса сожгли магазин

В Кузбассе двое пьяных мужчин совершили серьезное преступление. Уточняется, что злоумышленники подожгли магазин.
Один из преступников был недоволен тем, что торговая точка располагается рядом с его жилищем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет сайт VSE42.ru.
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