Пьяные жители Кузбасса сожгли магазин

В Кузбассе двое пьяных мужчин совершили серьезное преступление. Уточняется, что злоумышленники подожгли магазин.

Один из преступников был недоволен тем, что торговая точка располагается рядом с его жилищем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет сайт VSE42.ru.