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В Петербурге обрушение строительных лесов унесло человеческую жизнь

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В Санкт-Петербурге из-за обрушения строительных лесов погиб мужчина.

По данным RT, в результате случившегося пострадали шесть человек. Стоит отметить, что в 2019 году в Челябинске произошло схожее ЧП. Тогда в магазине "Пятерочка" рухнули перекрытия. Пострадавших в результате инцидента не было, уточняет Ura.ru.

7 мая 2020, 14:21

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