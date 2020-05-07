В Петербурге обрушение строительных лесов унесло человеческую жизнь

В Санкт-Петербурге из-за обрушения строительных лесов погиб мужчина.

По данным RT, в результате случившегося пострадали шесть человек. Стоит отметить, что в 2019 году в Челябинске произошло схожее ЧП. Тогда в магазине "Пятерочка" рухнули перекрытия. Пострадавших в результате инцидента не было, уточняет Ura.ru.