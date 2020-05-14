Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса

Коронавирус в России не мог не спровоцировать целый вал шуток различной степени качества. Поскольку речь идет о мировой пандемии, то без черного юмора, разумеется, не обошлось.
Впрочем, не всегда люди считают шутки подобного рода уместны. В частности, возмущение вызвала реклама смоленской конторы ритуальных услуг, которая предложила скидку в 20% по промокоду, напрямую отсылающему к коронавирусу. Подобне изображения были замечены на стенах лифтов в домах, а также на самом сайте фирмы.
Некоторые решили, что на таких рекламщиков следует написать заявление в Роспотребнадзор. Другие просто поспешили призвать к совести владельцев компании. Впрочем, нашлись и любители черного юмора, хотя они оказались далеко не в большинстве.
Напомним, ранее рекламу похоронных услуг в Омске признали неэтичной. Там рекламщики с творческим подходом пообещали "гроб и крест бесплатно".
Такое предложение действовало для пенсионеров. А участникам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы и труженикам тыла посулили организовать бесплатный почетный караул. Возмущенный местный житель обратился в региональное отделение Федеральной антимонопольной службы.
Ведомство обратило внимание, что для рекламы было использовано изображение молодого человека в военной форме, лицо которого можно идентифицировать. Это сочли нарушением. По факту произошедшего пообещали возбудить административное дело.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
без подарка на свадьбу
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
Хамелиона
"врач" из америки
Форум
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Жара убивает в коронавирус