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Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В лифтах жилых домов в Смоленске заметили наклеенные рекламные объявления от некоей фирмы ритуальных услуг. Людям предложили получить скидку в 20% на могильный памятник по промокоду "КОРОНА".
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Коронавирус в России не мог не спровоцировать целый вал шуток различной степени качества. Поскольку речь идет о мировой пандемии, то без черного юмора, разумеется, не обошлось.

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Впрочем, не всегда люди считают шутки подобного рода уместны. В частности, возмущение вызвала реклама смоленской конторы ритуальных услуг, которая предложила скидку в 20% по промокоду, напрямую отсылающему к коронавирусу. Подобне изображения были замечены на стенах лифтов в домах, а также на самом сайте фирмы.

Некоторые решили, что на таких рекламщиков следует написать заявление в Роспотребнадзор. Другие просто поспешили призвать к совести владельцев компании. Впрочем, нашлись и любители черного юмора, хотя они оказались далеко не в большинстве.

Напомним, ранее рекламу похоронных услуг в Омске признали неэтичной. Там рекламщики с творческим подходом пообещали "гроб и крест бесплатно".

Такое предложение действовало для пенсионеров. А участникам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы и труженикам тыла посулили организовать бесплатный почетный караул. Возмущенный местный житель обратился в региональное отделение Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство обратило внимание, что для рекламы было использовано изображение молодого человека в военной форме, лицо которого можно идентифицировать. Это сочли нарушением. По факту произошедшего пообещали возбудить административное дело.

Автор: 14 мая 2020, 19:44 Источник: Readovka ✓ Надежный источник
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Коронавирус: приколы про COVID-19

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