Под Москвой горе-вор пытался вскрыть банкомат тяпкой

В подмосковном Ногинске уроженец ближнего зарубежья совершил несколько неудачных попыток вскрыть банкоматы. Примечательно, что злоумышленник использовал для совершения преступления садовую тяпку.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", горе-вор уже задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело.