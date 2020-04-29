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Регионы

Под Москвой горе-вор пытался вскрыть банкомат тяпкой

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В подмосковном Ногинске уроженец ближнего зарубежья совершил несколько неудачных попыток вскрыть банкоматы. Примечательно, что злоумышленник использовал для совершения преступления садовую тяпку.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", горе-вор уже задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

29 апреля 2020, 14:35

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