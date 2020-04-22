Под Новосибирском мужчину подозревают в каннибализме

В Новосибирской мужчина попал в поле зрения правоохранителей. Стражи порядка полагают, что россиянин совершал акты каннибализма.
Уточняется, что возле жилища предполагаемого злоумышленника были найдены расчлененные тела. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет телеграм-канал "112".
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