В Мурманске фитнес-тренер умер во время тренировки

В спортивном клубе Мурманска умер фитнес-тренер. Мужчина потерял сознание во время тренировки на беговой дорожке, после чего скончался.
Причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца. По данным FlashNord, ранее фитнес-тренер уже жаловался врачам на проблемы со здоровьем.
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