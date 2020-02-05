В Петербурге загорелся детский сад

В среду, 5 февраля, на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге загорелся один из домов. По предварительным данным, там располагается детский сад.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает ИА "Невские новости".
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