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В Петербурге загорелся детский сад

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В среду, 5 февраля, на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге загорелся один из домов. По предварительным данным, там располагается детский сад.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает ИА "Невские новости".

Автор: 5 февраля 2020, 16:05

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