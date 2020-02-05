В Москве арестовали мужчину за госизмену

5 февраля в Москве арестовали россиянина Виктора Королева по обвинению в государственной измене. 6 февраля Лефортовский суд рассмотрит ходатайство о продлении срока задержания.
Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы. Другие подробности не раскрываются. Материалы дела имеют гриф секретности, сообщает ТАСС.
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