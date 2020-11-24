На Сахалине пенсионер напал с ножом на женщин 3 раза за день

На Сахалине пенсионер, вооруженный ножом, совершил несколько нападений на женщин. При этом одна из потерпевших сумела дать преступнику отпор.
Подозреваемый уже задержан, сообщает "Общественная служба новостей". Выяснилось, что он уже был ранее судим.
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