В Подмосковье задержали банду автоугонщиков

В Московской области полицейские задержали банду автоугонщиков. Известно, что злоумышленники причастны к совершению множества преступлений.
Один из преступников был ранее судим. По факту случившегося возбудили уголовные дела, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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