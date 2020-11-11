Озвучена причина крушения самолета под Москвой

Озвучена вероятная причина авиакатастрофы близ подмосковных Луберец, в которой погибли телеведущий Александр Колтов и его спутница. Специалисты опросили очевидцев и отсмотрели записи с камер, на которые попал момент ЧП. Было установлено, что перед столкновением с землей винт легкомоторного самолета Piper Sport уже не крутился.
Кроме того, осмотр обломков летательного аппарата показал, что масляный бак был пуст. В связи с этим приоритетной версией причины произошедшего стала техническая неисправность, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Напомним, крушение самолета Piper Sport, за рулем которого находился Александр Колтов, произошло днем 7 ноября. Оба человека, находившиеся на борту, погибли на месте. Изначально сообщалось, что ведущий был с женой. Позже эта информация была опровергнута. В СМИ появились данные о личности погибшей пассажирки.
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