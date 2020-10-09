В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей

В селе Тасеево Красноярского края между 25-летним ранее судимым молодым человеком и его возлюбленной – матерью пятерых детей – произошел конфликт. В результате мужчина вооружился топором и закрылся со своими жертвами в доме, передает Пятый канал. Он угрожал зарубить их в случае попытки полицейских вмешаться. В ходе переговоров с правоохранительными органами нарушитель даже повредил служебную машину. Тем не менее, полицейским удалось скрутить буяна. В результате ЧП люди не пострадали.
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