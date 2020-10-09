В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту

Скандал разгорелся в одной из элитных гимназий Уфы. К директору заведении обратились родители. Они рассказали про учительницу, которая одному ребенку заклеила рот скотчем, а второго ударила головой о парту, передает сайт VSE42.RU. Кроме того, женщина и в устной форме оскорбляла четвероклассников.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Пулеметчица
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Ищу регион где поселиться
Вы чего так распустились?
Эмин поддержал Азербайджан
Турция хочет захватить Израиль!
Самосожжение.
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Жена разрешила завести любовницу