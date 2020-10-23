В Челябинске в реке нашли тело младенца

В реке Миасс в Челябинске было обнаружено тело семимесячного младенца, передает телеканал "360". Труп ребенка в воду выбросила собственная мать. Позже она заявила, что его у нее похитили прямо из рук. Однако полиция быстро выяснила истинные обстоятельства исчезновения младенца. По факту произошедшего проводится проверка.
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