В Челябинске смерть младенца пытались выдать за похищение

В местных СМИ появилась жуткая новость о том, что в Челябинске у женщины прямо из рук похитили ребенка. Полиция провела проверку и выяснила, что дело обстояло совершенно иным образом.
Оказалось, что младенец скончался. Его мать, желая скрыть этот факт, выбросила тело в реку Миасс, после чего сымитировала похищение, передает сайт VSE42.RU. Сама женщина уверяет, что смерть ребенка наступила из-за болезни, однако ходят слухи, что она сама может быть виновна в случившемся. По неподтвержденным данным в органах опеки ее характеризуют отрицательно в том числе и из-за употребления алкоголем.
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