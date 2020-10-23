Пожар в мебельном цеху в Махачкале сняли на видео

В Махачкале вспыхнул пожар а ангаре мебельного цеха, передает Пятый канал. Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров. Очевидцы сообщают, что языки пламени видны через кровлю здания. Происходящее сняли на видео. В любой момент крыша может обвалиться. На месте работают больше десятка пожарных расчетов.
Популярные темы форума
Зверушки
Двадцатник
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Подмышки
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Жизнь заканчивается после 30
Короновирус и обояние