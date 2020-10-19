На федеральной трассе под Оренбургом начались пожары

Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает Пятый канал. Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает расположенному в окрестностях поселку Первомайский.
Стена огня от горящих полей вплотную приблизилась к проезжей части федеральной трассы в Оренбургской области, передает Пятый канал. Происходящее сняли на видео. Сообщается, что пожар угрожает расположенному в окрестностях поселку Первомайский.
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