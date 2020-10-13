Наркозависимую москвичку после попойки изнасиловал отчим

Москвичка написала заявление в полицию об изнасиловании. Уточняется, что женщина приехала в гости к матери в Подмосковье.
По данным РИА ФАН, в процессе попойки на гражданку набросился ее отчим и совершил изнасилование. Следователям предстоит тщательно проверить информацию, поскольку в момент предполагаемого преступления москвичка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, она находится на учете в наркодиспансере.
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