Под Москвой избили и ограбили мужчину

В Московской области задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено в Котельниках.
"Полицейскими установлено, что четверо злоумышленников в масках во дворе дома напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль", – цитирует пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью "Москва 24". Уточняется, что злоумышленники нанесли ему несколько ударов баллонным ключом по телу и голове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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