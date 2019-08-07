Володин потребовал ускорить реконструкцию стадиона "Волга"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил стадион "Волга" в Саратове. Председатель нижней палаты раскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершить реконструкцию арены к лету 2020 года.



прочитано 36 раз