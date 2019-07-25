В Сочи после мощного ливня обрушился участок дороги

В четверг, 25 июля, в Сочи после сильного ливня обрушился участок главной трассы А-147. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, передает ТАСС. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как уточнили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, движение по мосту осуществляется по одной полосе. "Его регулируют экипажи ГИБДД", – говорится в официальном сообщении.
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