Блогер выкинул телевизор из окна 24 этажа ради лайков

В Люберцах начинающий блогер Эль Вако выбросил телевизор с 24-го этажа. Свой поступок он заснял на видео и разместил в Сети.
В результате инцидента никто не пострадал. Жители дома были возмущены дерзкой выходкой молодого человека и сообщили о намерении написать заявление в полицию. "Страшно себе представить, что бы могло случиться, если бы телевизор упал на ребенка, да и на взрослого тоже", – приводит слова местной жительницы сайт "Подмосковье сегодня".
Пресс-служба МВД уже прокомментировала инцидент. По факту случившегося правоохранители проводят расследование.
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