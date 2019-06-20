В Кургане заказали такси для трупа

В Кургане неизвестные вызвали такси, чтобы доставить тело из морга на одну из улиц города. Скриншот необычного заказа разместил в Сети читатель издания URA.ru.
Сотрудница службы такси позднее подтвердила, что такой заказ действительно поступил, однако не был выполнен. По ее словам, с номера телефона клиента уже поступали подобные фиктивные требования, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".
Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Звезда вынуждена оставить работу
Подписчики высказали свои недовольства в адрес продюсера
Агент призвал не верить слухам
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Почему мужчины такие наглые?
Сделать ботокс
Жанна Фриске
Ехать одной на море?..
Брат оказался геем
Я переспал с родным братом
Раннее облысение
Что меняет роспись?
Как бороться с завистью?
Навязчивая девушка
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Негры.
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Она верит в гороскоп
Посоветуйте комедию
Вопрос админу
Больные отношения