Снимки пережившего зиму Крымского моста вызвали шок
Очередную порцию фотографий переправы разместила на своей
странице в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым25%. По ее словам,
Крымский мост пустует, движения на нем практически нет.
Снимки живо принялись комментировать украинские СМИ. "Аналогичная ситуация – и с кораблями в этом районе", – пишет издание "Обозреватель". При этом на фотографиях видно, что с конструкциями Крымского моста все хорошо.
Любопытно, что снимки сделаны с воды, поэтому увидеть движение автомобилей по Крымскому мосту с такого ракурса невозможно. Об этом в комментариях к посту RoksolanaToday&Крым25% написали другие пользователи Twitter.
"Уже даже не получилось с нормального ракурса снять мост, т.к. на нем всегда есть и фуры и авто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Владимир Фигурин. В свою очередь ШуриК поиронизировал, что каждый житель Незалежной с рождения обладает рентгеновским зрением через бетон.
Но украинцам хоть плюй в глаза – все божья роса. Они подхватывают любую сомнительную информацию про Крымский мост и радостно смакуют самые нелепые фейки.
Заявления, что по трассе никто не ездит – откровенная ложь, уверяют россияне. Так, севастопольский блогер Алена Бардовская отметила, что Крымским мостом активно пользуются туристы.
Сами за себя говорят показатели трафика по переправе. Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20 тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывали около 100 тысяч транспортных средств.
Автомобильную часть Крымского моста запустили в мае прошлого года. С тех пор по ней проехало почти пять миллионов автомобилей. Совсем скоро на переправе появится железная дорога.
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