В Подмосковье две женщины устроили драку из-за качелей

В Видном две мамы устроили драку на детской площадке. Запись случившегося появилась в Сети.
Одной из женщин не понравилось, что чужой ребенок занял качели, и она озвучила гневную речь в адрес другой. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Одна из участниц драки достала перцовый баллончик и брызнула им в лицо оппонентке, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Пресс-служба МВД сообщила, что ведомство проводит проверку. По итогам расследования будет вынесено процессуальное решение.
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