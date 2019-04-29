Под Челябинском шестеро детей пострадали во время пожара в церкви

В Челябинской области шестеро детей пострадали во время пожара в церкви. Детей привезли в храм на экскурсию.
Возгорание началось прямо во время службы. Храм при пожаре пострадал очень серьезно. При этом всех людей, к счастью, успели вывести на улицу. Пострадавших отвезли в больницу, передает Telegram-канал Baza.
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