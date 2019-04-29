Неисправный обогреватель убил двух россиян

В Вологодской области во время пожара в жилом доме погибли два человека. По предварительным данным, причиной трагедии стал неиcправный обогреватель.
Сообщается, что в жилище вечером находились двое мужчин и женщина. Один мужчина сумел из огня спастись и вызвал экстренные службы. Сейчас следователи выполняют необходимые проверочные мероприятия. Остатки обгоревшего обогревателя будут тщательно исследованы, передает Flashnord.
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