В Подмосковье совершили крупную кражу

Злоумышленник похитил с банковской карты жителя подмосковного города Шатуры 47 тысяч рублей. О случившемся пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов.
Преступника уже удалось задержать. В отношении мужчины завели уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до десяти лет тюрьмы, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".
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