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Регионы

В Подмосковье совершили крупную кражу

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Злоумышленник похитил с банковской карты жителя подмосковного города Шатуры 47 тысяч рублей. О случившемся пострадавший рассказал сотрудникам правоохранительных органов. 

Преступника уже удалось задержать. В отношении мужчины завели уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до десяти лет тюрьмы, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: Полина Крылова29 апреля 2019, 14:57

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