В Подмосковье мужчина раздавил во сне маленькую дочь

В городе Одинцово Московской области мужчина во сне раздавил маленькую дочь. Тело ребенка обнаружила мать девочки. Женщина рассказала о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.
Согласно предварительной версии, малышка умерла от асфиксии. По факту гибели девочки проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, передает сайт "Комсомольская правда".
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