Мужчина набросился с топором на друга и ограбил его

В подмосковном Королеве мужчина проник в квартиру знакомого, избил его, повредил мебель и стены топором и похитил 840 тысяч рублей. Пострадавший сообщил о случившемся в полицию.

Злоумышленника уже арестовали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбое. Правоохранители устанавливают мотивы преступления, передает сайт "Подмосковье сегодня".