Мужчина набросился с топором на друга и ограбил его

В подмосковном Королеве мужчина проник в квартиру знакомого, избил его, повредил мебель и стены топором и похитил 840 тысяч рублей. Пострадавший сообщил о случившемся в полицию.
Злоумышленника уже арестовали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбое. Правоохранители устанавливают мотивы преступления, передает сайт "Подмосковье сегодня".
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Первые дни певица не могла разговаривать
Телеведущая никак не может оправиться от горя
Дрессировщик пожалел участников шоу
Популярные темы форума
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Мигранты..это зло?
Где найти достойную женщину?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Собачники афигели
Не предложил выплатить мою ипотеку
Вопрос админу
Почему осуждают?
Выйти замуж,это противно.
бедный муж
Ищу девушку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Жениться лучше на мусульманке.
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему все хотят изучать английский?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Квартира Началовой Юлии
Беременна от бывшего
Переспали на первом свидании
Голливудская диета
Диета на кашах