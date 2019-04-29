В Туве подросток подорвался на мине

27 апреля в Туве подросток подорвался на снаряде на военном полигоне. Школьник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает.

Как удалось установить следствию, подросток в компании двух друзей проник на территорию полигона, передает телеканал "360". После взрыва двое других школьников скрылись.

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил о ЧП на аппаратном совещании. Он отметил, что происшествие требует тщательного расследования, уточняет "Царьград". В ситуации разбираются военные следователи.