Взорванный в Магнитогорске дом признали пригодным для проживания

Многоэтажка в Магнитогорске, в которой 31 декабря 2018 года взорвался бытовой газ, признана пригодной для проживания несмотря на существенные повреждения. Об этом пишет Znak со ссылкой на заключение межведомственной комиссии и исследование, проведенного АО "Магнитогорский Гипромез".
С 1 апреля с периметра дома снимут охрану и все желающие смогу вернуться в свои квартиры, говорится в сообщении. Тем, кто хочет дождаться завершения восстановительных работ, предложат компенсацию на аренду жилья.
Напомним, взрыв бытового газа в доме 164/2 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел ночью 31 декабря 2018 года. В результате несчастья 39 человек погибли. 25 февраля 2019 года был досрочно завершен демонтаж рухнувшего и соседних подъездов.
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