В Удмуртии пьяная студентка публично оскорбила полицейского

Студентке Увинского техникума вынесли приговор по делу об оскорблении стража порядка. Об этом сообщает портал udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Инцидент произошел 12 сентября, когда девушка в нетрезвом виде явилась на занятия. Преподаватели вызвали полицию, на просьбу сотрудника проехать в отделение, студентка публично его оскорбила. Теперь девушке придется провести 60 часов на общественных работах.