В Петербурге измученные жаждой коты затопили три квартиры

В Санкт-Петербурге брошенные коты затопили три квартиры. Виновники ЧП проживали без хозяев в опечатанной квартире.

Сообщается, что одиноких котов кто-то подкармливает, но лотки не меняет. Предполагается, что "пушистые злоумышленники" открыли смеситель. Теперь петербуржцы просят помочь пристроить кошек, которые долго сидели взаперти, передает FlashNord.