В Петербурге мужчине прострелили шею из-за неоплаченного проезда на автобусе

В одном из петербургских автобусов произошел конфликт из-за неоплаченного проезда. В ходе инцидента одному из мужчин прострелили шею на остановке.
Полиция просит помощи граждан в поиске злоумышленника, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе. По факту происшествия возбудили уголовное дело, пишет ИА "Невские новости".
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