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Регионы

Названы самые экологически чистые регионы России

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Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" и Союз "Национальный экологический корпус" опубликовали"Национальный экологический рейтинг регионов России". В него вошли не только края и области, но и города федерального значения, сообщают "Невские новости".

Список возглавила Тамбовская область, а второе и третье места достались Белгородской области и Республике Алтай. За ними следуют Алтайский край, Москва и Магаданская область. Помимо них в топ-10 также вошли Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми. 

13 декабря 2019, 20:14

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