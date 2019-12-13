Названы самые экологически чистые регионы России

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" и Союз "Национальный экологический корпус" опубликовали"Национальный экологический рейтинг регионов России". В него вошли не только края и области, но и города федерального значения, сообщают "Невские новости".
Список возглавила Тамбовская область, а второе и третье места достались Белгородской области и Республике Алтай. За ними следуют Алтайский край, Москва и Магаданская область. Помимо них в топ-10 также вошли Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Изменила мужу.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
Моя подруга лесбиянка