В Петербурге прокатная лошадь сбросила наездницу и сбежала от хозяина

В Петербурге прокатная лошадь сбросила наездницу, сбежала от хозяина и рысцой гуляла по городу. Пострадавшей россиянке пришлось обращаться в травмпункт.
Лошадь помогли остановить неравнодушные водители. Она уже снова у хозяина, пишет телеграм-канал "Hue".
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