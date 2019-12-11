В Петербурге прокатная лошадь сбросила наездницу и сбежала от хозяина

В Петербурге прокатная лошадь сбросила наездницу, сбежала от хозяина и рысцой гуляла по городу. Пострадавшей россиянке пришлось обращаться в травмпункт.

Лошадь помогли остановить неравнодушные водители. Она уже снова у хозяина, пишет телеграм-канал "Hue".